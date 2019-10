Krone komt met uitklapbare frontmaaier

Krone komt met een 4 meter brede frontmaaier, de Easycut F400CV. Voor transport klap je hydraulisch de buitenste maaischijven naar binnen.

Het aloude dilemma: het liefst wil je een zo breed mogelijke frontmaaier, maar je bent altijd beperkt tot de maximale toegestane voertuigbreedte van 3 meter, strikt genomen zelfs 2,6 meter. En met alsmaar grotere trekkers en bredere banden, past dat niet meer.

Dankzij de enorme werkbreedte van 4 meter in de fronthef, heb je veel minder last van ongemaaide (streepjes) gras bij het maken van bochten en keren. - Foto: Krone

Hydraulisch uitklapbaar

Krone bedacht een oplossing in de vorm van een hydraulisch uitklapbare frontmaaier. De buitenste maaischijven worden voor transport naar binnen geklapt, en in het veld weer uitgeklapt. Het resultaat: een 4 meter brede schijvenmaaier die op de weg binnen de 3 meter werkbreedte blijft.

Maar er is een nog groter voordeel: als je maait in combinatie met een maaier achterop, dan is de kans dat je een streep gras laat staan bij het nemen van bochten óf het maaier op heuvelachtige percelen, een stuk kleiner.

Deze nieuwe maaier, de Krone EasyCut F 400 CV Fold met kneuzer, wint zelfs een zilveren innovatie-medaille op de Agritechnica.