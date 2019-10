Inventaris Panter Landbouwwerktuigen onder de hamer

De inventaris van Panter Landbouwwerktuigenfabriek in Venlo wordt door veilingbureau Troostwijk online geveild.

Panter is vooral bekend als specialist in diepploegen. In 2014 overleed de eigenaar en tevens spil in het bedrijf, Herman Kurstjens. Vervolgens leidde het bedrijf nog een aantal jaren een sluimerend bestaan.

Lees verder onder de foto

De merknaam Panter blijft gehandhaafd. - Foto: Michel Velderman

Begin 2019 heeft Van Werven in Oldebroek de complete inventaris van Panter gekocht. Al langere tijd bouwde Van Werven – onder andere gespecialiseerd in diepploegen – zelf zijn ploegen, maar delen zoals de risters werden nog van Panter betrokken.

Essentiële delen om de diepploegen te maken, zoals de matrijzen voor de risters en de oven om ze te bewerken, zijn inmiddels naar Oldebroek verhuisd, laat directeur Cor van Werven weten. Maar de overige inventaris wordt nu van de hand gedaan.

Eigen gebruik

Productie van diepploegen voor derden is niet per se uitgesloten, stelt Van Werven. Maar aanvankelijk zal het toch vooral beperkt blijven tot fabricage voor eigen gebruik. De merknaam Panter blijft in ieder geval gehandhaafd.

De kijkdag in Venlo is 18 oktober, de veiling sluit 21 oktober.