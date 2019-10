Eenrijige zelfstandig rijdende rooier van Schmiede.One

Schmiede.One heeft op LinkedIn een filmpje geplaatst van een kleine, semi-autonome rooier die een veld zoete aardappelen rijtje voor rijtje uit de grond haalt.

Buiten wat summiere informatie op genoemde site houdt het bedrijf verder de kaken stijf op elkaar. Wie wat wil weten, komt maar naar de Agritechnica, is het communicatiebeleid.

De experimentele rooier van Grimme-start-up Schmiede.One. Een kleine machine op rupsen, voor minimale belasting van de grond bij het rooien. - Foto: Schmiede.One

Start-up van Grimme

Schmiede.One is een start-up die onder de vleugels van machinebouwer Grimme opereert. Kennelijk is de gedachte dat er naast de steeds groter wordende aardappel- en bietenrooiers ruimte is voor kleine machines. Dat zou voor minder kapitaalkrachtige markten bedoeld kunnen zijn, voor akkerbouwers, maar vooral als alternatief met een veel lagere bodembelasting. Denk aan een zwerm kleine rooiers in plaats van één grote.

Semi-autonome machine

In de machine zou een 37 pk krachtbron liggen. Verder is het een zelfrijder, maar wel bemand, getuige het filmpje; de meerijders focussen zich op de geoogste zoete aardappelen, niet op het rijden. Dat kan, volgens het geleverde commentaar, zowel via afstandbediening als met een zelflerend visueel systeem (camera’s die de rij volgen). Voorop is het proefvoertuig voorzien van een opname-eenheid van de SE-rooiers van Grimme.

De kleine rooier is 10-16 november te zien op de Grimme-stand op de Agritechnica in Hannover (D.).