Valtra komt met 4-traps powershift voor A-serie

Valtra heeft voor de A-serie een nieuwe versnellingsbak ontwikkeld (zie ook de video onderaan dit artikel!). De modellen A104 en de A114 krijgen de beschikking over een 4-traps powershift genaamd HiTech 4.

De meest eenvoudige uitvoering van de HiTech 4 is een 16V/16A-bak met 6 versnellingen tussen 4 en 12 km/uur. Met een kruipbak erbij komt het totale aantal versnellingen op 32V/32A, waarbij de laagste versnelling begint met 100 meter per uur bij 1.400 toeren.

Valtra had al de 5-traps HiTech 5-bak in het programma voor de N-serie. De HiTech 4 wordt net als de HiTech 5 bediend met tuimelknoppen in een vaste pook, genaamd Control Grip.

Luchtvering op Valtra N-serie

De grootste modellen uit de N-serie krijgen voortaan de Aires luchtgeveerde vooras. De T-serie beschikt al jaren over deze voorasvering, waarbij 2 luchtbalgen boven de vooras de schokken opvangen. De N-serie gebruikte voorheen hydraulische voorasvering van fabrikant Dana.