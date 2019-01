Ufkes Greentec neemt Duitse Schültke over

Ufkes Greentec uit het Friese Drachten, fabrikant van Greentec-houtverwerkingsmachines, kondigt de overname van het Duitse familiebedrijf Schültke aan.

Machinefabrikant Ufkes Greentec uit het Friese Drachten wil groeien. Verdere groei in de Nederlandse thuismarkt is moeilijk, omdat de fabrikant hier naar eigen zeggen al marktleider is. Daarom breidt het nu uit naar de grote Duitse markt, en neemt hiervoor het familiebedrijf Schültke over. De fabrikant beoogt de komende 3 jaar een jaarlijkse omzetgroei van 15%.

Nu importeur

Het Duitse familiebedrijf Schültke is onder andere de Duitse importeur van Amerikaanse Rayco-stobbenfrezen, en was al regiodealer van Greentec-machines. Ufkes Greentec was dus al actief op de Duitse markt. Met de overname is Schültke nu Greentec-importeur voor heel Duitsland geworden. De Nederlandse fabrikant zegt zo de Duitse markt beter te kunnen bedienen, vanuit Sundern (Noordrijn-Westfalen).

Op lange termijn

Voor Nederlandse klanten verandert er weinig. Op lange termijn beoogt de machinefabrikant een snellere en efficiëntere bouw vanwege grotere productieaantallen. Ufkes Greentec is in Nederland overigens ook al dealer van Rayco-stobbenfrezen, naast hun eigen merk.

Ufkes Greentec – pal naast de A7 gevestigd – bouwt houtversnipperaars, boomknippers, boomzagen en stobbenfrezen.