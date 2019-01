Trekkerverkoop Europa hard onderuit in 2018

De Europese trekkerverkoop in 2018 is gedaald ten opzichte van 2017. In sommige landen zelfs fors, tot 25% minder, zo blijkt uit de eerste jaarcijfers die vrijkomen.

In de 2 grootste trekkermarkten van Europa, Duitsland en Frankrijk, werden ten opzichte van 2017 respectievelijk 1.173 en 1.360 trekkers minder verkocht. Relatief gezien viel dat nog mee. In Duitsland werden er over 2018 21.857 trekkers verkocht, 5,1% minder dan in 2017. In Frankrijk blijft het verlies beperkt met 6,1% en komt de 2018-verkoop uit op 21.123.

Lees verder onder de foto

De grootste oorzaak van de terugval binnen Europa lijkt de verkoopboost die plaatsvond in de laatste maanden van 2017 door de zogenoemde ‘mother-regulation’. - Foto: Michel Velderman

In andere Europese landen viel de markt veel harder terug. In Denemarken werden 25,4% minder nieuwe trekkers verkocht, met een schamel totaal van 1.427 stuks. In Zweden viel de markt met ruim 10% terug; daar wisten dealers 3.006 nieuwe trekkers aan de man te brengen. Slovenië lijkt tot nu toe de enige uitzondering. Daar pluste de markt met 5,5% naar een aantal van 1.489 stuks.

Verkoopboost door mother-regulation

De grootste oorzaak van de terugval binnen Europa lijkt de verkoopboost die plaatsvond in de laatste maanden van 2017 door de zogenoemde ‘mother-regulation’. Daarnaast zijn het de relatief lagere marktprijzen voor melk, vlees en graan die de trekkerverkoop geen goed doen. Gezien over heel Europa wordt een terugval qua trekkerverkoop voorspeld van ruim 5%.

Klappen in segment compacte trekkers

Enkele landen geven ook de cijfers voor de kleine (of compacte) trekkers apart weer. En met name daar gingen de cijfers fors onderuit. Zo werden in 2018 in Duitsland in de vermogensklasse tot 50 pk nog 5.813 trekkertjes verkocht, een jaar eerder waren dat er nog 10.648. In Frankrijk daalde de verkoop van smalspoor- en compacttrekkers met respectievelijk 35 en 27%.