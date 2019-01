Precision Makers maakt John Deere maaier autonoom

Het Nederlandse Precision Makers gaat de techniek leveren waarmee John Deere maaiers autonoom grasvelden kunnen maaien, bijvoorbeeld golf greens of sportvelden.

Mannetjes op maaiers zijn een aanzienlijke kostenpost voor beheerders van sportterreinen en andere grote grasvlakten. John Deere gaat daarom binnenkort autonome robotmaaiers in de markt zetten.

Lees verder onder de foto

De robotversie van dit soort bemande maaiers moet zich terugverdienen door besparing op arbeidskosten. - Foto: John Deere

Precision Makers in Giessen (N.-Br.) levert de benodigde techniek: positiebepaling en sensoren die aanrijdingen voorkomen. Op een soort taakkaarten is aan te geven waar, wanneer en hoe de autonome maaier aan de slag moet, en hoe daarnaar toe te rijden vanaf de thuisbasis. Dit gaat op basis van gps-oriëntatie. Het verplaatsen is op privéterreinen normaliter toegestaan.

Obstakelbeveiliging

Aanvullend beschikken de maaiers over sensortechniek die ongelukken met mensen en/of dieren en aanrijdingen met obstakels voorkomt. Detecteert het systeem een obstakel, dan stopt de maaier, wacht enkele seconden en probeert het dan opnieuw. Blijft een op de taakkaart onbekend object in de weg staan, dan schakelt de machine zichzelf uit. Enige vorm van toezicht blijft dus nodig om (onnodig) oponthoud te verhelpen.

Lees verder onder tweet

Inmiddels rijden testmachines rond om praktijkervaring op te doen. John Deere zal een demomaaier presenteren op de Golf Industry Show die van 2 t/m 7 februari 2019 plaatsvindt in San Diego (Cal., VS).

Precision Makers leverde 2 jaar geleden al het X-pert-pakket voor de John Deere 8R. Met dit pakket kan de 8R autonoom draaien, zoals in de video hieronder te zien is.