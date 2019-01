Nieuwe cabine en interieur op New Holland T8, model 2020

De eerste foto’s van de nieuwe New Holland T8-serie zijn vrijgegeven. Meest opvallend is de nieuwe cabine.

Waar onlangs Case IH zijn nieuwe Magnum-serie onthulde, is het nu de beurt aan New Holland om het doek te halen van hun grootste standaard wieltrekkers. De nieuwe New Holland T8-serie wordt in 2019 wordt deze geíntroduceerd. Naar verwachting start de productie in 2020.

6 modellen New Holland T8

Diverse websites melden dat de nieuwe T8-serie bestaat uit 6 nieuwe modellen: de T8.320, de T8.350, de T8.380, de T8.410, T8.435 en de T8.460. Laatste is een nieuw topmodel met een maximaal motorvermogen van ongeveer 460 pk. Alle motoren zullen voldoen aan de Fase-V emissie-eisen.

Lees verder onder de foto‘s



Zo ziet het nieuwe interieur van de New Holland T8 eruit. Meest interessant is de nieuwe armleuning, de rijhendel en de terminal. Deze zal waarschijnlijk enkele tijd later ook te vinden zijn op de T6 en T7-series. Foto's: www.munstermanbv.nl

Een foto van de nieuwe T8 zoals deze in 2020 op de markt komt. Van een afstand zie je weinig verschil met de voorganger. Veranderingen zijn te vinden in de motorkap, de cabine, het cabinedak en de werklampen. En er zou een topmodel bijkomen: een 460 pk sterke T8.460. - Foto: New Holland

Een detailfoto van de nieuwe rijhendel waar tiptoetsen te zien zijn voor 3 hydrauliekventielen, het kopakkermanagement, rijrichting, op- en terugschakelen, stuurautomaat, cruisecontrol en een universele functietoets. Het fijne scrollwieltje is gebleven. - Foto: www.munstermanbv.nl

Zoals de foto’s verklappen, kunnen er straks ook 2,3 meter hoge banden onder deze gigantische trekkers. Details over transmissie-keuze zijn nog niet bekend.

Europese introductie op Agritechnica

Naar alle waarschijnlijkheid zal New Holland deze serie voor het eerst voorstellen in Amerika, ergens in de komende maanden en zeker de komende zomer op de Amerikaanse Farm Progress show. De Europese introductie zal plaatsvinden op de aankomende Duitse Agritechnica in november 2019.

Lees verder onder de foto‘s



In de nieuwe armleuning zijn de flippers voor 5 hydrauliekventielen zichtbaar. En het display met daarop vele tiptoetsen is verder naar voor geplaatst. Foto: www.munstermanbv.nl

Een vooraanzicht van de nieuwe T8. Er worden straks 6 modellen leverbaar met maximale vermogens van 320 tot 460 pk. Foto: www.munstermanbv.nl

Nieuwe cabine

Meest opvallend is de nieuwe cabine met gewijzigde ledverlichting, dakrand, armleuning, bediening, rijhendel en terminal. Logisch is dat deze op korte termijn ook zal komen op de T6- en T7-serie. De Nederlandse dealer Munsterman toonde de foto’s van het nieuwe interieur.