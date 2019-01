Mustang voortaan als Manitou verkocht

Het Amerikaanse machinemerk Mustang verdwijnt. De machines komen voortaan in Manitou-kleuren en merknaam op de Europese markt.

Dat besloot de eigenaar, de Manitou Group. Dat betekent dat Manitou voortaan ook schrankladers, rupsladers en ook meerdere modellen shovels levert. Manitou leverde namelijk al de MLA-knikladers. Aan de verkoopstructuur verandert niets.

Manitou levert nu een breed aanbod aan schrank- en rupsladers. De machines zijn hetzelfde als de voormalige Mustang-machines. De kleinste machine weegt 1.350 kilo, de grootste rupslader weegt 4.445 kilo. - Foto's: Manitou Group

Identieke merken Mustang en Gehl

Manitou Group – het moederbedrijf van Manitou – is ook eigenaar van de Amerikaanse machinemerken Mustang en Gehl. De shovels van de laatste 2 genoemde merken zijn op de merksticker na identiek aan elkaar. De schrank- en rupsladers verschillen op detail. De machines zijn praktisch gelijk.

Mustang werd overigens eerder al omgedoopt in ‘Mustang by Manitou’, bij wijze van overgangsfase.

Met de ex-Mustang-machines verkoopt Manitou nu minishovels van 1.744 kilo tot shovels met telescopische giek tot een gewicht van 4.745 kilo.

Verkoopstructuur ongewijzigd

De verkoopstructuur van de machines blijft onveranderd. Dat wil zeggen dat Nederlandse Mustang-importeur Geert-Jan de Kok voortaan importeur is van Manitou ‘Compact Equipment’. Onder die tak vallen de nieuwe Manitou-producten.

De import van onder andere de landbouwverreikers verzorgde Manitou Benelux via Nederlandse regiodealers. Dat blijft ook onveranderd.

Manitou wil groter markaandeel

Met de wijziging hoopt Manitou een groter marktaandeel te bemachtigen. De merknaam Manitou en rode kleur is volgens de fabrikant in Europa namelijk sterker dan merknaam Mustang. Daarbij zou de marktpositionering eenvoudiger worden, omdat de verschillen tussen de gele Gehl en rode Manitou iets groter zijn, dan die tussen Gehl en Mustang. Verkoopprijzen tussen een Gehl- en voormalige Mustang-machine zijn vooralsnog gelijk.

De rode Manitou-shovels, schrankladers en rupsladers gaan binnenkort in productie en de eerste levering in Nederland zal nog vier maanden duren. Op machinebeurs Sima, van 24-28 februari in Parijs, worden de nieuwe machines officieel geïntroduceerd.