John Deere zoekt contact met start-ups

John Deere startte het Startup Collaborator-programma. Het is bedoeld de wisselwerking te promoten of verdiepen met beginnende bedrijven waarvan de techniek een aanwinst zou kunnen zijn voor John Deere-gebruikers.

Met Startup Collaborator probeert John Deere de belangstelling van start-ups te wekken, hen te helpen en ze en (international) platform te bieden om hun product te testen en wellicht te verkopen. 3 jonge bedrijven doen al mee:

Bear Flag Robotics in Californië ontwikkelt technologie om trekkers en werktuigen autonomer te laten werken, om kosten te drukken en de veiligheid te verhogen.

is een Nigeriaans bedrijf gericht op de landbouw in landen ten zuiden van de Sahara. Het bouwde een applicatie om trekkerparken te beheren voor kleine boerenbedrijven. Taranis in Israël ontwikkelde een service om automatisch percelen te verkennen met zeer gedetailleerde waarnemingen vanuit de lucht.

Landbouw in de belangstelling bij start-ups

John Deere wil zo het potentieel van nuttige bijdragers aan de landbouw beter benutten. Want naast bekende niet-agrarische grote wereldspelers richt een heel Ieger aan start-ups zich op het voeden van de wereld. Zonder agrarische achtergrond proberen ze het boerenleven makkelijker te maken en opbrengsten te verbeteren. Voorbeelden zijn The Climate Corporation (overgenomen door Monsanto) en Blue River Technology (opgegaan in John Deere).

Fabrikanten versnellen groei start-ups

Veel fabrikanten en onderzoeks- of distributiebedrijven starten een ‘acceleratieprogramma’ om start-ups te helpen groeien. Het Duitse BayWa hield zijn initiatief in 2018 al voor de derde keer. Niet zelden investeert zo’n bedrijf later in de winnaars van een dergelijke wedstrijd.