‘Dewa ziet steeds meer vraag naar aangedreven assen’

Het Belgische Dewa, dat onder andere silagewagens en kippers met asaandrijving fabriceert, gaat de Nederlandse markt nu actief benaderen.

Het heeft daarvoor Jouk Korterink aangesteld als accountmanager.

Waarom Nederland?

“DEWA wil groeien. In thuisland België, of beter gezegd: Vlaanderen, is DEWA marktleider. De familie De Walsche voelt zich verbonden met Nederland, vanwege de mentaliteit. En de Nederlandse omstandigheden lenen zich goed voor wagens met aangedreven assen. Denk aan een natte oogst en omdat we hier lasagnekuilen maken, waarbij laag na laag op de kuilbult wordt gelost. Dan zijn aangedreven assen een voordeel. Je rijdt immers gemakkelijker een bult op.”

Foto: Ronald Hissink

Wat verandert er in de verkoopstructuur?

“Voorheen bestreek een fabrieksvertegenwoordiger het gebied ónder de rivieren. Mechanisatie Mariënberg deed het gebied bóven de rivieren, waarbij ik de vertegenwoordiging deed. Nu ben ik in dienst bij DEWA en verantwoordelijk voor het hele land. Zo kan ik dit merk mijn volledige aandacht geven.”

Oké, dus nu DEWA actief de markt gaat benaderen, is Nederland in feite één merk met aanhangers rijker. Is daar wel ruimte voor?

“De markt van gewone silagewagens en kippers is inderdaad verzadigd. Dat is een vervangingsmarkt. Maar wij stappen juist in een groeimarkt; die van aangedreven silagewagens en kippers. We zien dat de interesse en vraag daarnaar hard groeit.”

Hoe is jullie huidige marktpositie en wat is het doel?

“In ons land lopen momenteel zo’n 15 aangedreven DEWA-aanhangers. Zeg maar, vanaf 2010. Ik hoop binnen 5 tot 10 jaar toch een marktaandeel van 30 tot 40% te verwerven in de markt van aangedreven silagewagens.”

Hoe ga je dat aanpakken?

“Ik ga potentiële klanten langs met best een uniek product. Onze wagens hebben bijvoorbeeld starre asbesturing. Dus geen fusees, maar een complete as die elektrisch hydraulisch stuurt. Een tweede voorbeeld is de ‘free wheel’-as. Wij schakelen de wielaandrijving los in de naaf. Zo draait er dus geen as en versnellingsbak nodeloos mee, als de tractie uit staat. De familie De Walsche heeft jarenlange ervaring met tractiewagens. Het product was er al, nu gaan we het verkoopapparaat meer body geven.”