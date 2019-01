CNH Industrial en AppsforAgri lanceren FarmXtend

CNH Industrial en AppsforAgri introduceren een nieuwe ‘Internet of Things’ productportfolio genaamd FarmXtend.

De FarmXtend Internet of Things (IoT) producten zijn onderdeel van het onlangs geïntroduceerde AgXtend, de nieuwe precisielandbouwtak van CNH.

FarmXtend wordt ondersteund door het Nederlandse agritech-bedrijf AppsforAgri B.V. Dit bedrijf specialiseert in innovatieve mobiele apps, sensoren en data op gebied van weer en agronomie. De FarmXtend sensoren zijn draadloos verbonden met je smartphone, waardoor je altijd direct toegang hebt tot realtime data afkomstig van het land.

De FarmXtend sensoren zijn draadloos verbonden met je smartphone, waardoor je altijd direct toegang hebt tot realtime data afkomstig van het land. - Foto: CNH

“In de FarmXtend-app wordt die data gecombineerd met agronomische kennis, zodat de eindgebruiker informatie aangereikt krijgt op basis waarvan hij beslissingen kan nemen. Hiermee kunnen opbrengsten verhoogd en gewaarborgd worden. Ook neemt de belasting op het milieu af”, zeggen CNH Industrial en AppsforAgri.

De producten van AppsforAgri komen nu beschikbaar via de wereldwijde netwerken van Case IH, Steyr en New Holland. De app is begin 2019 leverbaar.