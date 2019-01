Budget-sectiestrooier bij Sulky

Fabrikant Sulky komt met een nieuwe kunstmeststrooier op de markt: de DX W-Control.

Er zijn twee modellen leverbaar: de DX-30 en de DX-30+. Met deze modellen richt Sulky zich op de kleinere akkerbouwbedrijven, veehouders en tuinbouwbedrijven. De DX-30 (bakinhoud 900 liter) heeft een maximale strooibreedte van 28 meter, de DX-30+ (bakinhoud 1.500 tot 3.000 liter) gaat maximaal tot 36 meter.

De Sulky DX-30W is de kleinste nieuweling met sectiecontrole. De maximale strooibreedte is 28 meter, de maximale bakgrootte 900 liter. - Foto: Sulky

In sectie strooien

Bijzonder is dat deze strooier ook ‘in sectie’ kan strooien, oftewel de gift per deel van de werkbreedte kan aanpassen aan de contouren van een perceel of met de overlap van vorige werkgangen en kopakkers. Deze techniek is meestal toebedeeld aan de grotere en duurdere strooiers voor de (grote) akkerbouwers.

Wegen en meten

Voor de afgifte- en werkbreedteregeling heeft een DX-W-strooier standaard Sulky’s eigen Vision-strooicomputer. Wie gebruik wil maken van sectie strooien, moet deze strooicomputer tevens aansluiten op een universeel gps-systeem en –terminal mét sectieregeling. Voorbeelden zijn Trimble Fmx/GFx/Tmx-schermen of vergelijkbare systemen van trekkerfabrikanten of van merken zoals Topcon, John Deere, Agleader of Raven.

De grotere strooier, de DX-30+ heeft een bakgrootte van 1.500 liter en is uit te breiden naar 3.000 liter. De werkbreedte gaat tot 36 meter. - Sulky

Sulky-kenmerken

Verder hebben de Sulky-strooiers de typerende ‘Sulky-kenmerken’ zoals epsilon-vormige strooischoepen, RVS-strooischotels en veel RVS-delen in de onderkant van de strooier, waaronder aan onderkant van de kunstmestbak.

Basisprijzen

De basisprijs van de kleine DX-30 start bij bruto € 13.585, de DX-30+ bij € 14.220. De eerste strooiers zijn deze week gearriveerd bij Farmstore in Bleskensgraaf (Z-H.).