Bouwer van mesttanks Pichon overgenomen door Samson

Het Franse merk Pichon is overgenomen door het Deense Samson Agro. Pichon bouwt voornamelijk mesttanks en mestverspreiders. In 2004 kwamen daar zuigwagens en minishovels bij.

Pichon in financieel zwaar weer

In 2015 vierde het familiebedrijf Pichon nog zijn 45-jarig jubileum, kocht het concurrent Gilibert op en bouwde een nieuwe fabriek. De 50ste verjaardag werd niet gehaald, want eind vorig jaar moest Pichon uitstel van betaling aanvragen. Samson neemt nu het deel van het bedrijf dat mesttanks en mestverspreiders bouwt over. De Pichon shovels gingen eerder al naar fabrikant Mecalac.

Samson Agro

Samson Agro is bekend van de groene mesttanks en mestverspreiders. Samen met Pichon zegt het bedrijf de grootste leverancier van Europa te zijn voor deze producten. Pichon en Samsom vullen elkaar goed aan in het gamma. Pichon levert tanks van 5 tot 30 kuub, terwijl Samson pas begint bij 16 kuub.

Ook bij de mestverspreiders begint Pichon al bij 8 kuub, terwijl Samsom focust op grote inhouden tot maximaal 40 kuub. Vooralsnog blijven beide merken gescheiden werken met een eigen identiteit en dealernetwerk.