Back to the Future-winnaar Ford 5610 getest

De Ford 5610 van familie Verdurmen is gearriveerd in Apeldoorn en is inmiddels al getest.

De Zeeuwse akkerbouwfamilie Verdurmen won de Trekker ‘Back to the Future’-wedstrijd. Hun 30 jaar oude Ford 5610 wordt daarom opgeknapt en voorzien van moderne snufjes. De stand van zaken? De Ford is inmiddels getransporteerd naar onderwijsinstelling Aventus in Apeldoorn. Hier gaan 11 monteurs in opleiding er wekelijks aan sleutelen.

Motor Ford 5610 mist kracht

Eerste stap: een plan van aanpak opstellen. Hiervoor is de Ford 5610 eerst geïnspecteerd en getest. Om te beginnen is het vermogen van de krachtbron gemeten. De trekker levert nu 63.6 pk aan de aftakas bij 2.094 motortoeren per minuut. Het motorblok levert daarbij een koppel van 751 Nm. De Ford presteert daarmee minder goed dan verwacht, en de oorzaak daarvan wordt eerst onderzocht. Daarbij moet worden aangetekend dat de motor bij 4.000 draaiuren vervangen is. Orgineel is de krachtbron dus niet meer.

11 trekkertechnici in opleiding gaan zich de komende tijd ontfermen over de Ford. De eerste kennismaking is een feit. - Foto's: ROC Aventus

De monteurs in opleiding meten de prestaties van de oude hydrauliekpomp. Die pomp blijkt niet helemaal optimaal te presteren.

Het revisieteam maakt eerst een plan van aanpak, om dit te bespreken met de eigenaren. Dat betekent: inspecteren en testen.

In december zijn de winnaars van de 'Back to the Future'-actie bekend gemaakt. De Zeeuwse akkerbouwers Verdurmen won met 1.640 stemmen.

Een vermogenstester geeft duidelijkheid over de motorprestaties. Het revisieteam is niet tevreden met het resultaat en gaat onderzoeken wat de oorzaak is.

Ook hydrauliekpomp moegestreden

Ook voerden de monteurs in opleiding een hydrauliektest uit. Zo werd de olieopbrengst van de hydrauliekpomp bepaald, en het geleverde vermogen. Hierbij blijkt de hydrauliekpomp soms tekort te schieten. De Dual Power-versnelling gedraagt zich ook niet optimaal. Die beide zaken kunnen met elkaar te maken hebben. Tot slot wil het revisieteam de koppeling onder handen nemen.

Kiezen tussen airco en luchtremmen

De familie Verdurmen zal nog moeten kiezen tussen een airconditioning en luchtremmen. Er is slechts inbouwruimte voor één uitbreiding. Als het plan van aanpak rond is, en besproken met de eigenaren, gaat de revisie van start.