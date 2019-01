AEF presenteert standaard voor aansluiten camera

Het samenwerkingsverband van fabrikanten in de agrarische mechanisatie ontwikkelde een nieuwe ISO-standaard. Deze moet een eind maken aan het niet-compatibel zijn van camerasystemen en Isobus-terminals.

Chauffeurs kunnen met camera’s op afstand processen op en rond complexe machines in de gaten houden. - Foto: Grimme

Met het groter en ingewikkelder worden van machines raken camerasystemen steeds meer in zwang. Voor het op afstand in de gaten houden van de omgeving, en vooral ook de werking van de machine, is een camera de norm aan het worden. Denk bij dergelijke procesbewaking aan rooiers van aardappelen en andere groenten, zelfrijdende landbouwspuiten en bemesters, pers/wikkelcombi’s en andere ingewikkelde apparatuur.

Uitwisselbaarheid

Het projectteam, met vertegenwoordigers van fabrikanten van trekkers, machines en camerasystemen, legde in de nieuwe ISO-standaard 20112-1:2018 normen vast voor een video-interface voor analoge camerasystemen. Hierdoor kunnen gebruikers in de toekomst camerasystemen die aan de standaard voldoen aansluiten op elke Isobus-terminal (of andere display), ongeacht leverancier of merk. Dit bevordert de keuzevrijheid en een probleemloze samenwerking. De AEF denkt dat dit monitoring op afstand zal bevorderen en daarmee gebruiksgemak en veiligheid in het veld en op het erf.



Het werk van een AEF-projectgroep (Agricultural Industry Electronics Foundation) resulteerde in de nieuwe standaard om camerasystemen aan Isobus-terminals en andere displays te koppelen. - Beeld: AEF

Camera’s achterop helpen bij het manoeuvreren met grote machines zoals deze Krone BiG Pack baler, zowel bij het sturen als uit oogpunt van veiligheid. - Beeld: AEF

Volgende aandachtspunt betreft de eisen aan het live versturen van digitale beelden over het interface van High Speed Isobus.