Sauter zet zwenkbare fronthef in de markt

Fabrikant van frontheffen en aftakassen Sauter komt met een zwenkbare fronthefinrichting.

Dit is handig om met een frontwerktuig als een frontmaaier door een bocht te maaien of juist hoeken uit te maaien.

Valtra introduceerde eerder al eens de LH Link-fronthef, die ook kan zwenken. Ook bij New Holland is de fronthef te zwenken in combinatie met een Supersteer-vooras die mee zwenkt. De zwenkbare Cat 2-fronthef van Sauter met Cat 3-vanghaken is te monteren op bestaande Sauter-frontheffen. Dit kan na het wegnemen van de hefarmen.

Zwenkbare fronthef voor kleine en smalspoortrekkers

De fronthef is in Nederland te krijgen via importeur Landkracht Agri in Nijverdal voor kleine trekkers en smalspoortrekkers tot het formaat Case IH Maxxum en Claas Arion 400. Zwenken gaat op de hydrauliek van de trekker met 1 dubbelwerkend ventiel en 2 cilinders. Maximale zwenkuitslag is 20 graden waarbij de vanghaken 28 centimeter bewegen.