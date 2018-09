Nieuwe satelliet: mogelijk aanpassing navigatie nodig

Een van de satellieten in het navigatienetwerk is per 1 september vervangen. Hierdoor is het nodig om in bepaalde navigatiesystemen een Egnos-instelling aan te passen. Dat bericht fabrikant Müller Elektronik.

Navigatiesystemen bepalen hun positie aan de hand van signalen afkomstig van een wolk satelieten in het gps-netwerk (Verenigde Staten) of het Galileo-netwerk (EU). Tussen de ‘ruwe’ satellietsignalen en de gebruiker zit het Egnos-systeem, dat correcties uitvoert en daarmee de nauwkeurigheid verhoogt. Het Egnos-systeem voert correcties uit op 'ruwe' satellietsignalen. - Foto: Galama Media Instellingen aanpassen naar satellietnummer Egnos gebruikt twee satellieten voor deze correctie. Tot 1 september 2018 waren dat satellieten 120 en 123. Op die datum is nummer 120 buiten gebruik gesteld en de vervanger 136 in gebruik genomen. Müller Elektronik laat gebruikers van hun systemen A100, A101 en Ag-Star weten dat ze moeten nagaan of de instellingen nog goed zijn. Bij ‘satelliet 1’ moet nu 123 ingevuld zijn en bij ‘satelliet 2’ 136. Alternatief is om bij de eerste Auto in te stellen. Dan zoekt het systeem automatisch de actieve satellieten, maar dit kan langer duren en is dan minder nauwkeurig. Wie zeker weet dat zijn systeem al op Auto staat, hoeft dus niet in te grijpen. Een lijst terminal-handleidingen geeft Müller hier. Ook andere merken Volgens Müller Elektronik maken ook andere merken gebruik van deze Egnos-satellieten en kan dus ook daar een andere instelling nodig zijn.