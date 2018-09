Motorbouwer Deutz stapt in elektro en hybride aandrijving

Motorbouwer Deutz is klaar om hybride en elektromotoren in bouw- en landbouwmachines te bouwen. Desondanks zweert de dieselspecialist dat voor zwaar tractiewerk de dieselmotor de enige optie is. Verreikerfabrikant Manitou maakt als eerste gebruik van de E-Deutz-hybridemotoren.

Tijdens een groots opgezet zogenoemd ‘Electrip-evenement’ vorige week in Keulen heeft Deutz de instap in de markt van elektro- en hybrideaandrijvingen gepresenteerd aan investeerders, pers en toekomstige klanten. Deutz schat dat het aandeel elektro- en hybridemotoren over 5 jaar op 5 à 10% zit. Deutz is van oudsher een van de grootste leverancier van dieselmotoren in de landbouw en bouw en levert onder meer aan Fendt, Deutz-Fahr, destijds Renault en Manitou.



Manitou is de eerste fabrikant die de keus maakt om ook de hybride en elektrische motoren van Deutz, of E-Deutz, toe te passen in verreikers. Foto: Drathen

De hybride en elektrolijn motoren komen de markt in onder de naam E-Deutz. De kern is het zwarte gedeelte: de koppeling tussen diesel en accu. - Foto: Drathen

Overname Torqeedo

Om de expertise op het gebied van elektrische aandrijvingen en batterijmanagement in huis te halen, nam Deutz eind 2017 voor € 70 miljoen de firma Torqeedo over. Met deze overname koopt Deutz -naar eigen zeggen – 5 jaar ontwikkelingstijd in. Torqeedo is marktleider op het gebied van elektro scheepsmotoren in het vermogenssegment van 0,5 tot 100 kW (136 pk). Torqeedo is opgericht in 2005 en heeft inmiddels 150 medewerkers, 80.000 systemen in de vaart en een omzet van 25 miljoen in 2017.



Ook verreikerfabrikant Liebherr kiest voor Deutz motoren. Ook Liebherr toont interesse in de hybride variant. - Foto: Drathen

Met name in de bouw en binnenstad is de vraag naar emissiearme voertuigen groot. Manitou start daarom met de E-Deutz. De eerste verreiker met volelektrische aandrijving is het type MT1135 met aan boord een 360-Volt krachtbron en een accupakket met een capaciteit van 30 kWh. - Foto: Drathen

Modulair programma hybride aandrijvingen

Onder de naam E-Deutz hebben de ingenieurs van beide bedrijven in korte tijd samen een modulair programma hybride aandrijvingen ontwikkeld, waarin afhankelijk van de toepassing de meest geschikte dieselmotor, elektromotor en batterij met elkaar gecombineerd kunnen worden. Ook een 100% elektrische aandrijving wordt aangeboden.

Manitou is de eerste fabrikant die gebruik gaat maken van E-Deutz aandrijfcomponenten. De eerste prototypen (een vol elektrisch, een hybride) zijn inmiddels gereed. Wanneer de verkoop ervan start, is nog niet bekend.