Lemken presenteert nieuwe Rubin

De Duitse machinefabrikant Lemken heeft haar compact-schijveneg Rubin 9 verbeterd.

Deze gaat voortaan als Rubin 10 door het leven. De Rubin 9 werd in 2001 geïntroduceerd en is sindsdien nagenoeg niet gewijzigd. De machine had een goede reputatie en stond voor een goede menging bij hoge rijsnelheden. De basis van de machine bleef gelijk. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de Rubin 9 is de nieuwe positionering van de schijven aan beide zijden van de machine. De schijven zijn zodanig geplaatst dat de krachten aan beide zijden van de machine symmetrisch zijn. Dit waarborgt een rechte loop zonder zijdelingse trek, waardoor rechter rijden mogelijk is en brandstofverbruik wordt verminderd.

Diameter van schijven vergroot

De tweede wijziging is dat de diameter van de schijven is vergroot van 625 naar 645 millimeter en bestaan uit DuraMaxx-hardstaal. Elke holle schijf van de Rubin 10 is nu uitgerust met een overbelastingsbeveiliging met gedempte terugslag, waardoor de belasting op het frame tot een minimum wordt beperkt. De bevestigingen van de overbelastingsbeveiliging zijn aan het frame gelast, zodat de schijven altijd perfect in positie blijven.

Schijven bewerken volledige werkbreedte

Met een werkdiepte van 7 centimeter bewerken de schijven de volledige werkbreedte. Een verdeeleg achter de schijven egaliseert de grond. De hoogte-instelling is niet meer via pen/gat, maar via een tandheugel. Als aangebouwde versie is de Rubin 10 met Unirad-wiel leverbaar. Hierdoor behoeft de trekker een geringer hefvermogen en wordt de achteras van de trekker minder belast.

Begin 2019 leverbaar

Alle opklapbare varianten beschikken standaard over een hydraulische diepte-instelling. De Rubin 10 is vanaf begin 2019 leverbaar in werkbreedten van 2,5 tot 7 meter.