Kleine bekerpootmachine van Dewulf

Dewulf komt met een nieuwe gedragen tweerijige pootmachine genaamd CP 22 Farmer.

De CP22 Farmer is een bekerpootmachine met hetzelfde frame als de bestaande CP22-pootmachine. De pootmachine is echter lichter uitgevoerd en vooral geschikt voor kleinere rijafstanden van 61 tot 76 centimeter.

CP 22 Farmer voor kleinere, specialistische teelten

De machine is goed te hanteren met een kleinere trekker en geschikt voor kleinere arealen of specialistische aardappelteelten. De CP 22 Farmer beschikt over Miedema-pootelementen en heeft een bunker voor 550 kilo product.