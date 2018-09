Farmtrac presenteert robottrekker

Het moederbedrijf van de trekkerfabrikant Farmtrac, de firma Escorts Limited, presenteerde deze maand op de Indiase ‘Esclusive 2018’ haar robottrekker: de Autonomous Farmtrac.

Een type- of serienummer heeft de robottrekker van Farmtrac nog niet, wat onderstreept dat het echt nog om een concept gaat en voorlopig geen productiemodel.

Moederbedrijf Escorts zegt de autonome trekker te hebben ontwikkeld samen met bedrijven zoals Microsoft, Trimble, WABCO en Bosch.

Farmtrac's eerste robottrekker werd deze maand gepresenteerd op de 'Esclusive 2018'. Een beurs waarin toekomstige techniek zegeviert. - Foto: Escorts

Veel spektakel

De trekker werd met veel spektakel getoond aan honderden bezoekers van de Esclusive-show in India. Dat Farmtrac de autonome techniek toont op een relatief kleine trekker, ligt voor de hand. Trekkers tot ongeveer 80 pk zijn het belangrijkst in India, een van de grootste trekkermarkten ter wereld.

Andere autonome trekkers

Opvallend is dat voor Farmtrac al meer Oosterse fabrikanten autonome trekkers toonden aan het publiek, met name in het kleinere segment. Yanmar deed dat onlangs en ook Kubota deed dat op de Duitse Agritechnica eind 2017.

Farmtrac kreeg onlangs een nieuwe importeur voor de Benelux, de firma Herco.