Distributeur Kuhn-machines verandert naam

De distributeur van onder andere Kuhn-landbouwmachines in Nederland verandert de naam.

De nieuwe naam van Reesink Technische Handel wordt Reesink Agri. Dat maakte het bedrijf op dinsdag 11 september bekend op de ATH in Biddinghuizen aan dealers, medewerkers en pers. De beurs opent op woensdag 12 september de deuren voor het publiek.

‘Reesink Technische Handel dekt lading niet’

Directeur Pieter Koeman noemt het belang van een nieuwe naam groot. “De naam Reesink Technische Handel dekt niet meer de lading van ons bedrijf. We zijn nu meer een partner in agribusiness dan een handelsbedrijf”, aldus Koeman tijdens de presentatie.

Gemengde gevoelens

De nieuwe naam moet zorgen voor een grotere naamsbekendheid en een duidelijkere positionering in de Nederlandse agrarische markt. Gerrit van der Scheer, CEO van Royal Reesink, het moederbedrijf van Reesink Agri, gaf toe gemengde gevoelens te hebben bij de naamsverandering. De oude naam heeft lang dienst gedaan als een goede naam, zegt Van der Scheer. Hij vindt echter ook dat een nieuwe naam beter past voor de toekomst. Met de naamswijziging wil Reesink van meer toegevoegde waarde worden voor de agrarische sector en duurzaam innoveren.

Distributeur Naio Technologies

Tijdens de presentatie werd ook bekend dat Reesink distributeur wordt van het Franse Naio Technologies. Dit bedrijf maakt landbouwrobots die kunnen schoffelen, onkruid wieden en assisteren in de glas- en tuinbouwsector. Volgens Koeman past het nieuwe merk goed bij de nieuwe, duurzame strategie van het bedrijf. Met de distributie van Naio robots zet Reesink in op precisielandbouw, aldus de directeur van Reesink. De eerste landbouwrobot van het merk is inmiddels verkocht in Nederland.

Reesink Agri is de distributeur van het Franse landbouwmachinemerk Kuhn en het Franse Rauch. Ook levert het bedrijf Deutz-Fahr trekkers en de merken Bergmann, Knoche en Einbock.