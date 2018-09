Agrifac wint Bronzen Sikkel op Agrotechniek Holland

De vakjuryprijs Bronzen Sikkel gaat dit jaar naar Agrifac. De prijs werd woensdag op de beurs in Biddinghuizen uitgereikt. Agrifac wint uit 55 inzendingen.

Op de AgroTechniek Holland in Biddinghuizen zijn de winnaars van de Bronzen Sikkel 2018 bekend gemaakt. Agrifac Machinery in Steenwijk wint de eerste prijs met zijn AiC Plus systeem.

Het camerasysteem op de spuitboom beschikt over kunstmatige intelligentie en analyseert daarmee het gewas en wat de gewenste afgifte is die direct wordt gedoseerd. De plantspecifieke behandeling spaart bestrijdingsmiddelen. - Afbeelding: Agrifac

Case IH/Steyr kreeg een gedeelde tweede prijs met New Holland voor het S-Brake aanhangwagen remsysteem. Homburg pakte de derde prijs met zijn Water XTR systeem. De Bronzen Sikkel 2018 is een vakjuryprijs die dit jaar voort komt uit 55 inzendingen. De vakjury beoordeelde in welke mate de innovaties vernieuwend zijn. De vakjury bestaat uit de mechanisatie journalisten van de belangrijkste landbouwbladen van Nederland: Frits Huiden (Reed Business/TREKKER en Boerderij), Gertjan Zevenbergen (AgriMedia/Landbouwmechanisatie en Veehouderij Techniek), Toon van der Stok (CUMELA/Grondig), Hessel Doornbos (Agrio/AgraPower/trekkerweb.nl) en Han Reindsen (LTO/Nieuwe Oogst).

Camerasysteem op spuitboom

Winnaar AiC Plus is een camersysteem op de spuitboom dat beschikt over kunstmatige intelligentie en camera’s die het gewas analyseren. Tijdens het analyseren van het gewas worden onkruiden herkend en realtime de gewenste afgifte plaats specifiek bepaald en gedoseerd. De plantspecifieke behandeling spaart bestrijdingsmiddelen.

Aldrik Gierveld van het ministerie LNV reikte de eerste prijs uit aan Agrifac’s productmanager Steven Koop. Koop was net als de andere winnaars uiteraard dik tevreden met de prijs. “We zijn 3 jaar geleden begonnen met de ontwikkeling van het systeem via taakkaarten en drones. Nu hebben we een compleet systeem dat volledig op de spuitboom is gemonteerd, geheel ontwikkeld in eigen huis en alleen beschikbaar op een Agrifac spuit. We hebben nu 5 systemen in Australië draaien. In Nederland zijn er 2 systemen die met succes ridderzuring herkennen in grasland.” Wanneer het systeem in de prijslijst staat en wat het exact gaat kosten is onduidelijk. “Het is een dynamisch proces want het systeem leert steeds bij. Voor de aanschafkosten denken we aan een prijs per hectare.”