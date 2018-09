185 trekkers verkocht in juli

Fedecom meldt dat in juli in Nederland 185 trekkers zijn verkocht. Dit ligt in lijn met de julimaanden van afgelopen jaren. Verder zijn 57 compacttrekkers uitgeleverd. Dat is weliswaar het beste juliresultaat in 10 jaar; maar de totale verkopen tot nu toe in 2018 (391 stuks) zijn dan weer heel gemiddeld.

Opgeteld vanaf 1 januari staat de teller voor 2018 nu op 1.607 verkochte standaard trekkers. Een tikje beter dan de 3 jaren ervoor, maar het is nauwelijks als groei te kwalificeren. De 5 jaren dáárvoor zat de branche rond deze tijd op 200 tot 400 verkopen hoger. Merken in 2017 Altijd een leuk wedstrijdje: wie verkocht het meest? Als gebruikelijk met een jaar vertraging, dus over 2017. In juli een fotofinish: 31 John Deere’s, 31 Fendts en 30 keer Case IH afgetikt. New Holland komt daar met 28 stuks achteraan, daarna is het gat groter. Foto: Kubota Bij de compacts gaat Kubota ruim aan kop met 12 verkochte exemplaren (van de 38 in juli 2017). Iseki is 2e met 7 stuks en Shibaura staat op 3 met 5 trekkers.