Zwaardere strohakselaar van Haybuster

Van Ommeren Machines in Lunteren introduceert een nieuwe strohakselmolen.

De molen is van het Amerikaanse merk Haybuster. De Haybuster H1030 is een model dat in de serie valt tussen de H1000 en H1130. De molen heeft daarbij een hydraulisch opklapbare kuip, hydraulisch opklapbare transportband en de hamermolenrotor is aan de achterzijde van de machine geplaatst.

Deze H1030 is met een eigengewicht van 6 ton twee keer zo zwaar gebouwd als de kleinere H1000, maar blijft toch relatief compact van bouw. Door de zware hamers in de hamermolen is er een hogere slagkracht voor vochtigere producten.

Het variëren van de haksellengte is eenvoudig te wijzigen door zeefkorven te wisselen. De snelheid van de hakselmolen is elektronisch geregeld voor een gelijkmatige invoer en daardoor maximale capaciteit.