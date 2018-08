Strautmann Ambion voor hooi

Strautmann komt met een opraapwagen die vooral bedoeld is voor het oprapen van hooi.

De Ambion 440 van 42 kuub en de Ambion 500 van 49 kuub hebben niet alleen een grote inhoud, maar ook een balkeninvoer in plaats van een rotorinvoer, om zo het hooi meer intact te laten. Er is een 1,8 meter brede gestuurde pick-up en standaard 6 messen waarbij de buitenste messen meer naar binnen zijn gemonteerd.

Foto: Strautmann

Optioneel zijn er overigens maximaal 37 messen te krijgen. De bodemketting bestaat uit 4 strengen met 13 ton breeklast. Er zijn tandemonderstellen met een aslast van 10 en 13 ton te krijgen. De maximale bandenmaat is 710/40 R 22.5 en een meesturende as is ook optioneel.