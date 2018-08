Plantspecifiek spuiten werkt in de praktijk

Loon- en aannemersbedrijf De Samenwerking BV uit Elsloo (Fr.) en Thijssen uit Nieuwehorne (Fr.) bestrijden ridderzuring plantspecifiek in grasland. Dat doen zij met een prototype machine van Agrifac.

Het is de eerste spuit ter wereld die ridderzuring herkent en vervolgens per dop, individueel bespuit. Naast de detectie van de onkruiden is het camerasysteem ook zelflerend. Aan de 36 meter brede spuitboom hangen 12 AiCPlus-camera’s die het grasland scannen. De machine bespuit daarmee uitsluitend de ridderzuring. “Het levert een middelenbesparing op van meer dan 90%”, zegt Marcel Betten van De Samenwerking BV. De plantherkenning beperkt de rijsnelheid niet. De bewerking is voor klanten niet duurder dan de conventionele manier van spuiten, maar levert voordelen op.



Aan de 36 meter brede spuitboom hangen 12 camera’s die het grasland scannen. De machine bespuit daarmee uitsluitend de ridderzuring. Dat gaat per dop, individueel. - Foto's: De Samenwerking BV



Geen groeiremming

Er is dus een forse middelenbesparing mogelijk. Daarnaast is ook minder oppervlaktewater nodig. Bijkomend voordeel is dat biodiversiteit behouden blijft. Klavers en kruiden worden niet bestreden met het spuitmiddel. Ook ondergaat het gras geen groeiremming. “Het is een ontwikkeling van Agrifac die wij inzetten in de praktijk. Het past precies in ons straatje om precisielandbouw een vervolg te geven binnen ons bedrijf”, vertelt Marcel Betten. “Naast de genoemde voordelen, is deze innovatie erg goed voor het milieu en het imago van de agri- en foodsector.” In Australië wordt deze techniek ook gebruikt, maar dan voor andere onkruiden.

Paardenbloemen

Het systeem is nu alleen in staat voor bestrijding van ridderzuring. De vervolgstap is om ook paardenbloemen te kunnen detecteren. Klanten die meerdere onkruiden tegelijk willen bestrijden, kiezen nu nog voor conventioneel, volvelds spuiten.

Het zelflerende systeem heeft één seizoen nodig om een nieuw plantensoort te kunnen herkennen. De camera’s scannen namelijk constant alle plantjes en de foto’s worden gebundeld. Vervolgens worden die duizenden foto’s beoordeeld en gecategoriseerd in plantsoorten. Zo wordt een database opgebouwd voor de plantherkenning. De camera’s leren verschillen herkennen op basis van kunstmatige intelligentie.

Kweekgras herkennen

“Eerst willen we ook paardenbloemen op deze manier kunnen bestrijden. Verder kun je denken aan kweekgras in de lelieteelt”, vertelt Marcel Betten. Agrifac werkt ook aan mogelijkheden voor variabele loofdoding in aardappelen en aardappelopslag in bietenland. Tegelijk wordt voor de Australische markt gewerkt aan herkenning van wilde haver, gerst en tarwe en Mierikswortel in koolzaad.