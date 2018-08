Nieuwe John Deere 9000 hakselaars met V12-motor

John Deere onthult vandaag de nieuwe 9000-serie hakselaars. Noviteit is vooral het vernieuwde ontwerp, verzwaarde (Scherer-) korrelkneuzers voor een fijnere kneuzing van de maiskorrels en de mogelijkheid om langer te kunnen hakselen.

De dubbele uitlaat achterop de motorkap verraadt dat er geen gewone motor in de hakselaar ligt. En dat is het ook niet: John Deere plaatst een dikke Liebherr V12-motor in deze nieuwe 9000-serie. Met deze stap voegt John Deere zich in het rijtje van Claas, Fendt en Krone. Die kozen al eerder voor een V12-motor in hun sterkste hakselaars.

Forse brandstofbesparing

In het topmodel bij John Deere, de 9900, levert het 24,2 liter blok 970 pk. En doordat de motor tussen 1.400 en 1.800 toeren z’n maximale motorkoppel levert – wat 400 tot 600 toeren lager is dan gebruikelijk – claimt John Deere met deze motor fors op brandstof te besparen.

John Deere blijft motor in lengte plaatsen

De aandrijflijn is uiteraard aangepast op dit forse motorvermogen en heeft onder andere een bredere powerband. De nieuwe modellen 9800 en 9700 hebben ook de V12, maar dan iets getemperd in pk’s. John Deere blijft haar concept met een in de lengte geplaatste motor trouw. Dat blijft bijzonder, omdat fabrikanten als Claas en Krone ervoor kiezen om de motor dwars in het chassis te plaatsen.

De nieuwe John Deere 9000-serie met Liebherr V12 motoren. Het topmodel tikt net niet de 1.000 pk grens aan qua motorvermogen. - Foto: Matthijs Verhagen

8000-serie blijft leverbaar

De genoemde modellen volgen de zwaarste modellen uit de huidige 8000-serie op; dat waren de 8700 en 8800 met brede (850 mm) hakselkooi en Cummins-motoren. Die zijn nu al uit productie. De lichtere modellen uit de 8000-serie, met eigen John Deere-motoren en smallere hakselkooi, blijven gewoon leverbaar.

De 9000 is dus een extra serie bovenop de bestaande 8000-modellen. Ondanks veel detailwijzigingen wijkt het basisconcept niet af van het bestaande. De 9000-serie is gebouwd op een nieuw chassis, maar heeft een identieke cabine en bediening als de huidige lichtere modellen.

