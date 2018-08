New Holland op kop in Polen

Bij de trekkerverkopen in Polen in de eerste helft van 2018 voert New Holland de lijst aan met een marktaandeel van 20,8%. Een jaar eerder was dat nog 16,4%.

New Holland verkocht in 6 maanden van 2018 756 trekkers. De tweede plek was voor John Deere met 543 verkopen, ofwel een marktaandeel van 14,9%. Ook dit merk zit in de lift; in de vergelijkbare periode in 2017 was het marktaandeel nog 10,% (5e plaats). Kubota maakt de top-3 vol met 444 trekkers en 12,%. In 2017 was het klassement: 1. New Holland, 2. Zetor, 3. Kubota.

Foto: Michel Velderman

De Poolse trekkermarkt is ook voor Nederland van belang, in die zin dat er nogal wat tweedehands trekkers naartoe verhuizen.