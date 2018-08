New Holland T6.180 met cvt en Dynamic Command-bak

De T6.180, het topmodel van de New Holland T6 serie, is voortaan ook te krijgen met traploze Auto Command-transmissie.

Vanaf januari volgend jaar is dit model ook beschikbaar met de Dynamic Command-transmissie, die het midden houdt tussen een cvt en een full powershiftbak. De T6.180 is de enige 6-cilinder in de T6-serie die verder bestaat uit 4-cilinder modellen. Voorheen was de T6.180 alleen te kijgen met de semipowershiftbak Electro Command.

De T6.180 is nu ook te kriijgen met cvt en vanaf januari 2019 met Dynamic Command. - New Holland Michael Cornman

De 4-cilindermodellen van de T6.125 tot de T6.175 waren al wel te krijgen met de traploze Auto Command en Dynamic Command-bakken. New Holland heeft deze traploze 6-cilinder onlangs voorgesteld op de Farm Progress Show in Amerika. De T6.180 heeft een maximaal vermogen van 175 pk, een wielbasis van 2.642 mm en een eigengewicht van 5.610 kilo.