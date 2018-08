Meer investeringsdrang onder akkerbouwers

In 2018 wil 13,2% van de akkerbouwers investeren in een nieuwe of tweedehands trekker.

Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van marketingbureau AgriDirect. Dat is 3,4% meer dan in 2017 en het hoogste percentage in 7 jaar. 7,5% van de ondervraagde akkerbouwers wil een nieuwe trekker 5,7% een tweedehands.

Ook investeren in andere landbouwmachines en -techniek

Grote bedrijven, met 100 hectare of meer, zijn het meest bereid om te investeren: 16,4% wil een nieuwe trekker kopen en 5,2% een tweedehandse trekker.

De investeringsplannen in trekkers waren het laagste in 2015 (8,2%). Naast de wens om te investeren in een trekker wil 9,5% van de akkerbouwers investeren in spuitmachines, 11,9 % in ventilatietechniek en 7,5 % in mechanische koelingen voor bewaarplaatsen.