Kuhn boekt goed halfjaar

Voor machinefabrikant Kuhn verliep het eerste halfjaar van 2018 goed.

Machinebouwer Kuhn verkocht eerste halfjaar 2018 vooral goed aan (West-)Europese veehouders. - Foto: Michel Velderman

Betere verdiensten in veehouderij

Kuhn is de divisie die agrarische machines bouwt. Het profiteerde van de betere verdiensten in de veehouderij in Europa (meer investeringen in hooibouwmachines), resulterend in een 9,2% hogere omzet (gecorrigeerd voor koerswinst). Het aantal nieuwe orders lag 9,9% hoger dan een jaar eerder. De winst na afschrijvingen kwam uit op 8,6%, en dat is lager dan de 10,5% in de eerste helft van 2017. Dat kwam onder meer door stijgende prijzen voor materialen, onderdelen en logistiek.

Lagere investeringsbereidheid

Tegenover de gunstige resultaten in (West-)Europa stond een lagere investeringsbereidheid in de VS (nat voorjaar, lagere zuivelprijzen, dreigende handelsoorlog, grote graanvoorraden), Brazilië (verkiezingen met onzekerheid over subsidieprogramma’s), Rusland en Oekraïne.