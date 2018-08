Giant komt met zaagselstrooier

Fabrikant Tobroco-Giant komt met eigen aanbouwdelen voor zijn shovels, waaronder een zaagselinstrooibak voor ligboxenstallen.

De Giant ZV350-instrooibak heeft een hydraulische zijborstel en roosterschuif. Daardoor is het mogelijk om 40 boxen per minuut in te strooien, uit te borstelen en in één werkgang de roosters schoon te schuiven.

De bak heeft een ISO-inhoud van 370 liter. Door de traploze afstelling is het volgens Giant mogelijk om op 100 ligboxen 100 liter strooisel te verbruiken. De instrooibak is voorzien van een hardox slijtmes op de rand van de bak, zodat een lading strooisel vlot is op te scheppen.

Voor het veilig wegzetten van de bak zijn er degelijke steunpoten aanwezig. De hydraulisch aangedreven zijborstel kan de boxen tot 75 centimeter diep schoonmaken.