EK-tractorpulling verplaatst naar Nederland

Het Europees Kampioenschap tractorpulling 2018 komt onverwacht snel naar Nederland. Het wordt op 9 september gehouden in het Brabantse Alphen. De reden voor de verplaatsing is de extreme droogte in Zweden.

Vanwege brandgevaar hebben de Zweedse autoriteiten in de week van 7 augustus 2018 alsnog de vergunning ingetrokken voor het Europees kampioenschap (EK) tractorpulling. Het EK zou worden gehouden in het Zweedse Ekeröd.

EK vlak voor Nederlands Kampioenschap

Vervolgens heeft de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie in overleg met de Europese organisatie geopperd om het evenement naar Nederland te halen.

Mede dankzij de vlotte medewerking van Stichting Trekkertrek Alphen, die daags voor dit EK het Nederlands Kampioenschap houdt, kan het EK alsnog worden gehouden op zondag 9 september in het Brabantse Alphen. Het EK wordt verreden aan de Oude Rielseweg in Alphen.

Het bijzondere is dat het EK nu 2 keer achter elkaar in Nederland is, vorig jaar was het in Stroe.

Onderdak vinden voor teams en bezoekers

De grootste uitdaging is om alles op korte termijn tot in de puntjes te regelen, zo stelt NTTO-voorzitter Marcel Hoornsman. Met name het organiseren van onderdak voor de vele teams en bezoekers wordt een uitdaging. Hoornsman is daarbij blij verrast dat er zo veel hulp komt vanuit vele Nederlandse tractorpulling-organisaties om het EK georganiseerd te krijgen.

Het EK omvat 7 klassen tractorpullers die allemaal op 1 dag worden verreden. Over de exacte invulling van het weekend wordt nog druk overlegd. De meeste recente info staat op de websites van de genoemde organisaties.

