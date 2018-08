Dewulf komt met standalone overlaadstation

Machinefabrikant Dewulf introduceert op de Aardappeldemodag in Westmaas (Zuid-Holland) een nieuwe machine: De Field Loader 240. Dit is een overlaadstation voor aardappelen.

Simpel gezegd bestaat de machine uit een Dewulf-stortbunker, reinigingsrollen, leestafel en een elevator. De machine is bedoeld voor akkerbouwers die het logistieke proces bij het rooien willen optimaliseren, en dus veld- en wegtransport willen loskoppelen.

Dewulf zegt de meeste vraag te krijgen vanuit klanten die rechtstreeks leveren aan de fabriek, maar ook akkerbouwers die iets zoeken voor transport tussen perceel en bewaarschuur tonen interesse, stelt de fabrikant. Aardappelen overladen is een ‘hot topic’; veel fabrikanten werken aan oplossingen hiervoor.

De machine is bedoeld voor akkerbouwers die het logistieke proces bij het rooien willen optimaliseren, en dus veld- en wegtransport loskoppelen. - Foto's: Dewulf

Geen vallende aardappelen

De afvoerelevator bestaat uit 4 delen en heeft een zwenkbereik van 120 graden. Hiermee kan de machine een stilstaande vrachtwagen afvullen, een slootje overbruggen of de valhoogte beperken. De elevator is voorzien van actieve zijwanden en zachte meenemers. Ook zit er een beveiliging op die wanneer de elevator onder een te steile hoek wordt geplaatst, deze automatisch uitschakelt. Dit voorkomt vallende aardappelen.

Gestuurde as

De machine werkt volledig elektrisch. Wie de machine bij de schuur gebruikt, heeft daarom aan een verlengsnoer voldoende. Optioneel is een dieselgenerator leverbaar, waarmee het overlaadstation op het perceel als standalone machine fungeert. Die generator is volgens Dewulf bruikbaar voor andere doeleinden.

Volgens Dewulf is het overlaadstation in een paar minuten klaar voor gebruik. 5 hydraulische steunpunten zorgen voor stabiliteit. Een zwenkbare afvalband voert uitgezeefde grond of afval af ergens naast de machine.

De Field Loader 240 is geschikt voor transport over de weg, met een dissel aan een trekker. Optioneel is er een gestuurde as.