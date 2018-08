Band voor bieten zaaien voorkomt opbrengstverlies

Een speciale band voor bietenzaaicombinaties moet opbrengstverlies door omvallende bieten voorkomen.

OBO Tyres in Hardenberg, onderdeel van de Magna Tyres Group, ontwikkelde deze band dit voorjaar samen met Loonbedrijf van Kempen in Vierlingsbeek.

Nieuwe bietenrassen groeien volgens OBO Tyres namelijk meer boven de grond dan in de grond om de tarra bij het rooien te verminderen. Bieten die gezaaid zijn in de rij naast het aangereden trekkerspoor vallen daardoor makkelijker om en worden gemist bij het oogsten.

Twee smalle banden naast elkaar gemonteerd kunnen bovendien voor diepere sporen zorgen en planten sneller laten vallen.

OBO Tyres bouwde op het karkas van een 900/50R42-band in meerdere lagen twee stroken rubber van elk 35 centimeter breed. - Foto: Trekker Magazine

Als alternatief voor de smalle banden nam OBO Tyres het karkas van een 900/50R42-band waarop in meerdere lagen twee stroken rubber van elk 35 centimeter breed werden opgebouwd voor een breed en egaal draagvlak. Daarin is een tussenruimte gehouden van 15 cm zodat de grond in de te zaaien rij niet wordt aangedrukt. Op deze manier is er minimale bodemverdichting.