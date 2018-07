Trekkerverkopen mei iets beter

Volgens gegevens van brancheorganisatie Fedecom zijn in Nederland in mei 261 standaard- en smalspoortrekkers verkocht.

Afgelopen jaren lagen de verkopen in mei rond 220-230 trekkers. Zo bezien een 15% toename. Maar dealers hoeven zich nog niet rijk te rekenen. Kijkend naar de totale verkopen sinds 1 januari, komt 2018 nu op 1.172 verkochte exemplaren. Dat is nauwelijks meer dan afgelopen 3 jaar, en een paar honderd minder dan in de periode 2009-2014 – toch de jaren na het uitbreken van de economische crisis in 2008.

John Deere best verkopende merk

In mei 2017 (de uitsplitsing naar merk komt altijd met een jaar vertraging) was het trekkermerk John Deere marktleider met 62 verkopen. Plek 2 was voor New Holland met 57 stuks, op drie stond Fendt met 33 trekkers. Massey Ferguson en Case IH volgden met 26 respectievelijk 25 machines.

Compacts

Aan compacte trekkertjes zijn in mei 50 stuks uitgeleverd aan de klanten, wat het totaal in 2018 op 267 brengt. Dat is ten opzichte van eerdere jaren een wat matige maand mei en een iets benedengemiddeld vijfmaandstotaal. De top-3 (in mei 2017) was hier achtereenvolgens Shibaura, Kioti en Kubota.