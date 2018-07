Topdrukte bij verkoop van beregeningsinstallaties

Leveranciers van beregeningsinstallaties hebben het nu extreem druk met het verkopen en draaiende houden van pompen en beregeningshaspels.

Mechanisatiebedrijven maken overuren om aan de geëxplodeerde vraag naar beregeningsinstallaties te voldoen. Verkopers hebben het extra druk met de verkoop van nieuwe machines, maar ook de gebruikte (inruil)voorraad raakt op. Het is allemaal gevolg van de uiterst droge junimaand.

7 dagen in de week

Bij Smits Leading Water Solutions in Veldhoven (N-Br.), importeur van Bauer-beregeningshaspels, wordt nu 7 dagen in de week doorgewerkt, met lange dagen van 6 tot 9 à 10 uur ’s avonds. “Het is echt onwijs druk,” vertelt Ton Lavrijssen, die eigenlijk geen tijd heeft om verder te praten.

‘De telefoon staat roodgloeiend’

Gebruikte voorraad is op

“Sinds anderhalve week is het een gekkenhuis,” vertelt ook Menno Groenstege, terwijl er nauwelijks tijd is voor een gesprek. Hij is werkzaam bij Mechanisatie Centrum Flakkee, verantwoordelijk voor de import van Irrifrance- en Ocmis-beregeningshaspels. “De telefoon staat roodgloeiend. We hebben nog een tiental nieuwe haspels op voorraad. Het lastige is, dat er zoveel soorten en maten haspels zijn en dat dit wel bij een koper moet passen. De voorraad van gebruikte beregeningsinstallaties is al op.”

Paniekaankopen

Menno Groenstege weet uit ervaring dat de aankoop van beregeninginstallaties vaak wordt uitgesteld tot er óf geld over is, óf het product eigenlijk al staat te verpieteren in het land. “Dit jaar hebben akkerbouwers een moeizaam jaar gehad met tegenvallende inkomsten, waardoor investeringen zijn achtergebleven. Dat wordt nu door de extreme droogte gecompenseerd door paniekaankopen”, zegt Menno Groenstege.

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Onderdelen

Bij AP machinebouw in Rutten (Fl.) is de drukte niet zó extreem. De fabrikant bouwt de oranje Faber-beregeningsinstallaties. Eigenaar Wout Elshof: “De extreme drukte speelt zich af op dealerniveau. Wij ontvangen nu wel ontzettend veel extra vraag naar haspels, maar hebben nu eenmaal te maken met een bouwtijd van een paar weken. Op dit moment gaat het echt puur om paniekaankopen. Een voorraad nieuwe machines hebben we niet.”

De fabrikant merkt duidelijk dat er ineens vraag komt naar informatie en onderdelen van oude machines. “Elke oude machine die nog een beetje in staat is om water te geven wordt nu ingezet”, vertelt Wout Elshof.