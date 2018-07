Nieuwe Claas Torion rijdt 40 km/u en stuurt krapper

De Duitse machinefabrikant Claas introduceert 3 nieuwe Torion-wielladers. Die nieuwe serie wordt aangeduid als Torion Sinus. De Sinus heeft een sturende achteras en rijdt maximaal 40 km/u.

Claas toont op een persconferentie in Oostenrijk een nieuwe serie Torion-wielladers: de Sinus. Deze nieuwe serie bestaat uit drie modellen, namelijk de Torion Sinus 537 (weegt 5.575 kilo), 644 (6.390 kilo) en 956 (9.070 kilo). Met de laatste 2 genoemde types vult Claas direct het gat op tussen de huidige 1170 (weegt ruim12 ton) en 639 (5,6 ton). De huidige Torion-wielladers – zoals die nog geen jaar geleden zijn gepresenteerd op de Agritechnica – blijven ongewijzigd.



De achteras heeft een stuuruitslag van 25 graden. Een mechanische stuurstang naar de voortrein van de wiellader zorgt dat de besturing altijd synchroon loopt. - Foto's: Bob Karsten

Dit is een Torion Sinus 537, het kleinste model uit de driedelige nieuwe serie. Grootste verschil met de huidige Claas-wielladers is de hogere rijsnelheid (nu maximaal 40 km/u), hefhoogte (nu 3.215 meter) en de sturende achteras.

Sinus-shovels hebben kortere draaicirkel

De Sinus-shovels hebben een sturende achteras. Dat wil zeggen dat de wielladers nu knikbesturing- én fuseesturing hebben. Volgens Claas hebben de Sinus-modellen hierdoor een 10% kleinere draaicirkel. Bijkomend voordeel is dat de kieplast hoger is, vanwege een kleinere knikhoek. Met andere woorden: de wiellader staat rechter, waardoor deze meer kan tillen. Ter vergelijk: een Torion 535 tilt maximaal geknikt 3.450 kilo, een Torion Sinus 537 tilt maximaal geknikt 3.750 kilo.

De ‘normale’ Torion-wielladers hebben een knikhoek van 40 graden naar weerzijden, terwijl de nieuwe Sinus-modellen 30 graden knikken in combinatie met een stuuruitslag van 25 graden. Claas (of eigenlijk: fabrikant Liebherr) bouwde een mechanische stuurstang tussen voorwagen en achteras, waardoor deze altijd synchroon meestuurt.



Dit is het grootste Sinus-model. Deze weegt 9.070 kilo en tilt 5.575 kilo als de wiellader maximaal geknikt staat. Een DPS-viercilindermotor levert 106 pk.

Om met 40 kilometer per uur toch comfortabel te kunnen rijden, bouwde Claas een vering in het knikpunt van de wiellader. Alleen het grootste Sinus-model kan de achteras 5 graden pendelen.

Hydrostatische rijaandrijving tot 40 km/u

De 3 nieuwe wielladers hebben een hydrostatische rijaandrijving tot maximaal 40 kilometer per uur. Een belangrijke eigenschap, omdat de rijsnelheid van de ‘normale’ Torion 535 en 639 is beperkt tot 20 kilometer per uur. Om met de hogere rijsnelheid toch comfortabel te kunnen rijden, heeft de fabrikant een vering ingebouwd in het knikpunt. Bij de grotere 956 kan de achteras 5 graden pendelen, terwijl de 2 kleinere modellen een starre achteras hebben.

Claas claimt vanwege de combinatie van fusee- en knikbesturing een 10% kleinere draaicirkel te hebben ten opzichte van de 'normale' Torion-wielladers.

Nieuwe Sinus-modellen heffen hoger

De nieuwe Sinus-modellen heffen ook hoger. Standaard is dat 3,21 meter (model 537), 3,34 meter (model 644) en 3,72 (model 956). De 2 grootste modellen zijn optioneel te krijgen met een High-Lift-optie. Dan tillen deze ineens 3,78 meter hoog (het model 644) en zelfs 4 meter hoog (de Sinus 956). De 2 kleinste Torion Sinus-modellen kregen een 3.3 liter Yanmar-viercilindermotor met turbo (73 pk) die voldoet aan de Stage V-emissie-eisen met een dieselpartikelfilter. De grotere Sinus 956 heeft een 4.5 liter DPS-viercilindermotor (levert 106 pk) volgens de Stage IV-emissienorm.

Prijs Sinus-modellen niet bekend

De prijs van de Sinus-modellen is nog niet bekend. Fabrikant Liebherr (waar Claas de Torion-wielladers inkoopt) verkoopt de nieuwe Sinus-modellen ook, maar dan in eigen kleurstelling en typeaanduiding.