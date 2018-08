New Hollands slimme remsysteem voorkomt schaarbeweging

Machinefabrikant New Holland introduceert een slim remsysteem: bij het afremmen op motorrem of transmissie van de trekker, worden automatisch de luchtremmen van een aanhanger ook bediend. Dit voorkomt scharen.

New Holland heeft een nieuw aanhangersysteem gepatenteerd. Wanneer de trekker in rijsnelheid afneemt zonder de remmen te gebruiken (en dus afremt op motorrem of transmissie) worden aanhangerremmen automatisch ook bediend. Dit systeem moet voorkomen dat een combinatie schaart door een drukkende last van een aanhanger. Normaal remt een aanhanger namelijk alleen wanneer de chauffeur op de rem trapt.

Foto: New Holland

Geen aanpassingen

Een koppelsensor in de transmissie berekent de deceleratiekracht van de trekker. Een elektronisch geregeld aanhangerremventiel bedient vervolgens de luchtremmen van een aanhanger evenveel bij. Het systeem vergt geen aanpassing aan aanhangers of getrokken werktuigen. Het is optioneel beschikbaar op de traploze T6 en T7-modellen.