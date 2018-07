Kubota bouwt onderzoekscentrum in Frankrijk

Het Japanse trekker- en werktuigenfabrikant Kubota gaat € 55 milljoen investeren in een nieuw te bouwen Europees R&D-centrum.

De nieuwe vestiging komt in Crépy-en-Valois, tussen Parijs en Reims. Dat is hemelsbreed ruim 200 km ten zuiden van de nieuwe fabriek die Kubota enkele jaren geleden opende in Duinkerken (tegen de kust en tegen België aan) en 60 km ten noordoosten van het hoofdkantoor in de Franse metropool. Het is van daaruit makkelijk bereikbaar en in de omgeving zijn geschikte praktijklocaties voorhanden om materieel te testen. Het R&D-centrum (dat ook een groot eigen testperceel heeft) gaat technieken ontwikkelen voor gebruik in trekkers; er komt geen onderzoek naar werktuigen.

Europese wetgeving en klantenwensen maken dat voor de trekkermodellen ander onderzoek nodig is dan voor Aziatische Kubota's. - Foto: Kubota

Aansluiten op Europese eisen

Kubota kiest voor een Europese faciliteit om optimaal aan te kunnen sluiten op Europese eisen vanuit de overheid en wensen vanuit de klanten hier. Want de Europese boer en loonwerker maakt andere keuzes dan zijn collega’s in thuisland Japan.

De opening van het centrum in Crépy is gepland voor over 2 jaar, in 2020.