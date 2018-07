Krone test prototype-pers in Nederland

Machinefabrikant Krone test een nieuwe grootpakpers in Noord-Holland. Krone wil nog niets over het project zeggen.

Het opvallende plaatwerk verraadt dat Krone werkt aan een nieuwe grootpakpers. Machinefabrikant Krone bevestigt inderdaad dat het gaat om een prototype, maar verder wil de fabrikant er nog niets over vertellen. Technische details en introductiedatum zijn onbekend.

Foto: Paula Boots

Nieuwe bouw

Het gaat volgens de stickers om een BigPack 1290 XC-grootpakpers. Allicht is dit een tijdelijke typeaanduiding. Dit type bestaat namelijk in het huidige programma: een pers met een balenmaat van 120 bij 90 centimeter en X-Cut-snijinrichting. Het gaat om een compleet nieuwe machine, gezien de gewijzigde bouwwijze. Wat er verder technisch onderhuids gewijzigd is, is moeilijk te zeggen. Wie meer over de machine weet, of iets opvalt aan de foto mag reageren.