Kramp werkt met snelle robots in nieuw magazijn

Kramp in Varsseveld heeft een nieuw, gerobotiseerd magazijn in gebruik genomen.

Het geautomatiseerde magazijn bevindt zich in een nieuwe, 23 meter hoge bedrijfshal van Kramp. Het automatische magazijn is geleverd door de Oostenrijkse firma Knapp.

120 robots verplaatsen 134.000 bakken

In het immense bouwwerk is plaats voor 134.000 grijze Kramp-bakken. Die 134.000 bakken worden heen en weer gereden met 120 kleine robotjes die met een snelheid van maximaal 15 km/u door meerdere gangen rijden, zowel heen en weer als van voor naar achter. Knapp leverde dit ‘2D’-systeem nog niet eerder uit. Kramp heeft hiermee een echte wereldprimeur in huis.

Zo ziet de nieuwe shuttle er in het echt uit in de nieuwbouw bij Kramp in Varsseveld. Een immens bouwwerk waarin alle 134.000 bakken met machine- en trekkeronderdelen klaarliggen. - Foto's: Koos Groenewold

5 keer sneller

Op 1 orderpickstation bij deze shuttle kan één medewerker nu tot 300 pickregels (1 regel van een bestelling, bijvoorbeeld 15 topstangkogels) per uur verwerken, grofweg tot 5 keer sneller dan met de oudere systemen. De toekomstige maximale capaciteit van de volledige shuttle ligt op zo’n 9.600 pickregels per uur. Het systeem is zo geprogrammeerd dat de meest verkochte artikelen vooraan in het magazijn komen te staan en de minder vaak verkochte artikelen achteraan.