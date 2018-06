Verbeterde bodemvolging Claas-frontmaaier

Claas breidt zijn Disco-frontmaaierserie uit met het type ‘Move’. Deze maaiers kunnen 60 cm omhoog en 40 cm omlaag bewegen zonder dat de fronthef iets hoeft te doen. Dat levert een goede bodemvolging op op zeer onregelmatig terrein.

De Move is er in 2 werkbreedtes en met of zonder kneuzer. Hij is ook te combineren met achtermaaier(s) - Foto's: Claas

De Move komt er in 6 varianten. Allereerst 2 werkbreedtes: de 3600 maait 3,4 meter breed en de 3200 doet 3 meter rond. Beide zijn er in 3 versies: zonder kneuzer, met een gewone (tanden)kneuzer of met een rollenkneuzer (voor luzerne). Ze passen rechtstreeks in de fronthef of via een A-frame.



Aankoppelen kan met een A-frame.

Of rechtstreeks in de fronthef.

Een nieuwe ‘kinetics’-voorziening in de aankoppelbok levert de flexibiliteit om 60 cm omhoog of 40 cm omlaag te bewegen. Door die techniek steekt de Move-maaier 20 cm meer uit voor de neus van de trekker dan een standaard Disco-frontmaaier. Ook het uitheffen op het eind van de werkgang geschiedt met de nieuwe techniek – de fronthef blijft vanaf het begin van het maaien in dezelfde stand. De maaiers kunnen ook tot 30 graden zijdelings uitwijken om obstakels te ontwijken. Voor al deze beweging is slechts één extra enkelwerkende hydrauliekaansluiting nodig.

De nieuwe 'kinematics' zorgen ook voor het uitheffen aan het eind van de werkgang.

Hydraulische drukontlasting

In de nieuwe koppelbok zit standaard het Active Float-systeem van Claas ingebouwd. Deze hydraulische drukontlasting maakt aparte aankoppelpunten voor een veersysteem overbodig. Het Disco Move-systeem is te integreren in de controle-eenheid voor triplemaaiersystemen.

Eén smeerbeurt per 250 draaiuren volstaat en de maaier heeft geen parkeersteun nodig.



Dit maakt de grote beweegleijkheid duidelijk. De Disco Move kan naar boven toe 60 cm bewegen.

En naar beneden 40 cm. Bovendien is een zijdelingse beweging van 30 graden mogelijk. Al die beweeglijkheid kost je 20 cm extra uitsteek vóór de neus van de trekker.

Opties: opklapbare verlichting/waarschuwingsborden, spiegels (om op de weg te kijken vanuit een onoverzichtelijke uitrit) en hydraulisch opklapbare beschermingsdoeken. De Disco Move-frontmaaier is reeds te bestellen; uitlevering voor het maaiseizoen 2019. Prijzen volgen binnenkort.

Er zijn ook bewegende beelden. Inclusief humor.