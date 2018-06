Velddag toont symmetrisch werkende voorloze ploeg

Steverink Techniek heeft een nieuw prototype van de beddenploeg ontwikkeld.

De 3 meter breed werkende ploeg werkt binnen vaste rijpaden zonder dat een eindvoor overblijft. Ontwikkelaar Wim Steverink spreekt van een voorloze ploeg.

Biologische telers zijn enthousiast over de voorloze ploeg van Steverink Techniek. - Foto: Ton Kastermans Fotografie

Midden achter de trekker nemen een soort rooibeitels en een rooimatje 2 ‘balken’ grond op. Daarna vullen twee naar elkaar toe werkende ploeglichamen de ontstane ruimte weer op, gevolgd door aan iedere kant nog 2 scharen. De overblijvende 2 voren aan weerskanten van de machine worden opgevuld met de eerder in het midden opgenomen grond, die er met een transportbandje heen wordt gebracht. “Zo hou je de rijpaden in stand”, licht Steverink toe. Hij demonstreerde vandaag de ploeg op de bio-velddag in Lelystad. “Je krijgt niet de harde kluiterige grond uit de rijsporen in je teeltbed.”

Nog in ontwikkelfase

Steverink is nog niet helemaal tevreden over het eindresultaat na de demonstratie. Hij ziet nog te veel verschil tussen de opgevulde eindsporen links en rechts en de 3 echte ploegsnedes in het midden. “Dat is een kwestie van perfectionering in de afstelling. Ik wil nog op de machine het bovenste laagje van de opgenomen grond zo afschrapen dat de onkruidjes als eerste in de eindvoor vallen en worden ondergedekt door de rest van de grond. Dit is een werkende machine, maar je moet snappen dat we nog in de ontwikkelfase zitten.”

Publiek enthousiast

Het publiek, waaronder veel biologische telers, toonde zich overigens enthousiast over het systeem. Met name in de biologische landbouw wordt vanwege de onkruidbeheersing nogal vastgehouden aan ondiep ploegen. De voorloze ploeg is met een gewicht van 1.200 kilo aanmerkelijk lichter dan een achtscharige ecoploeg. Steverink zegt dat een 80 pK trekker volstaat. Qua prijs verwacht Steverink dat die op hetzelfde niveau zal uitkomen: rond de € 22.000 tot € 23.000.