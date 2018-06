Veiling bij Veenhuis: 65% naar buitenland

Veenhuis Machines Raalte, fabrikant van onder meer mesttanks en zodenbemesters, schakelde veilinghuis Troostwijk in om overjarige, overtollige en ingeruilde machines en onderdelen in de verkoop te brengen.

Veenhuis veilde niet omdat het moest, maar wilde vooral ruimte maken in het magazijn, het opslagterrein en in de financiën om zo weer door te kunnen pakken in hun business: het maken en ontwikkelen van nieuwe machines voor de mestaanwending.

Machinefabriek Jan Veenhuis, eveneens gevestigd in Raalte, bracht voor de veiling een aantal kippers in. - Foto's: Michel Velderman

Biedingen uit 31 landen

Onder de 243 kavels waren enkele (bijna) nieuwe mesttanks en zodenbemesters, ingeruilde machines en veel (overjarige) onderdelen zoals banden, velgen, mestschijven, aftakassen en mestpompen. Volgens Menno Westerbrink, de veilingmeester van Troostwijk, is er vanuit 31 landen online meegeboden op de kavels. In totaal brachten 872 personen een bod uit. Uiteindelijk zijn die kavels verkocht aan 91 kopers, waarvan zo’n 65% van buitenlandse komaf.

Vele (overjarige) machineonderdelen werden eveneens geveild, zoals deze (rechtsvoor) messenbalkhouders voor de voormalige Veenhuis-opraapwagens.

Perfect hulpmiddel

Eigenaar Walter Veenhuis kijkt tevreden terug. Met name de opbrengst van de mesttanks en zodenbemesters vielen hem mee. Bovenal is Veenhuis blij met het feit dat alles verkocht is. “Dit is onze eerste ervaring met een veiling. Het is best lastig om te zien dat op sommige onderdelen bijna niet wordt geboden. Daartegenover staat dat op sommige machines veel wordt geboden. Wat geldt voor ons is dat de totaalopbrengst past bij onze verwachtingen. Ik zie een veiling dan ook echt als een perfect hulpmiddel om weer vooruit te kunnen. Het doel is in die zin helemaal bereikt. De voorraad ingeruilde machines is weer leeg en oude onderdelen die hier alleen maar lagen te verstoffen, zijn weg. Bovendien gaan er geen manuren verloren aan het verkopen van al die kavels. Wij kunnen die uren beter gebruiken om nieuwe machines te bouwen en te ontwikkelen”.

Onder de kavels zaten ook veel onderdelen, zoals deze zodenbemesterschijven.

Dat er zo veel aan buitenlanders wordt verkocht, is dubbelop gunstig, vindt Veenhuis. “Enerzijds verdwijnen de machines van de thuismarkt en anderzijds kom je zo wellicht weer in contact met landen waar we nog niet eerder zaken hebben gedaan. Je weet nooit wat daaruit voortkomt.”

Veilen past in tijdgeest

Volgens Westerbrink neemt het veilen in de nabije toekomst nog fors toe omdat het simpelweg past in de huidige tijdgeest. “Wij kunnen met een druk op de knop soms wel tienduizenden potentiële kopers bereiken. En met de juiste informatie, foto’s en video’s kan je al veel vertrouwen kweken en durven mensen te kopen zonder dat ze de machine zelf gezien hebben.” Westerbrink stelt dat we met 5 tot 10 jaar in Europa dezelfde veilingtrend zien als in Amerika. Volgens hem worden in Amerika bijna alle tweedehands machines en trekkers via veilingen verkocht aan nieuwe eigenaren. Landbouwmechanisatiebedrijven kunnen daardoor de focus volledig leggen op de verkoop van nieuwe trekkers en machines.