Roterende schoffel zaait vanggewas tussen mais

Machine-importeur Landkracht Agri uit Nijverdal (Ov.) demonstreert een nieuwe machine om een vanggewas in te zaaien en tegelijk te schoffelen.

De gele machine komt uit Hongarije en wordt voor het eerst ingezet in Nederland. Het hoofdzakelijke doel is om een grasmengsel in te zaaien tussen de maisrijen. Vanaf 2019 is het op zand- en lössgronden verplicht om vóór 1 oktober een vanggewas te hebben ingezaaid. Dat betekent grofweg óf een vroeg oogsttijdstip en dan een vanggewas inzaaien, óf een laat kiemend grassoort tegelijk met de mais inzaaien, óf in een vroeg stadium onderzaaien. Dat laatste kan bijvoorbeeld met een schoffelmachine.

Zo vanaf bladstadium 4-5 kan een loonwerker aan de slag, tot de mais is dichtgegroeid. Dat betekent doorgaans een werkperiode van 3 tot 4 weken. Mits het dus niet zo’n extreem groeizame meimaand is als dit jaar. - Foto's Michel Velderman

Roterende schoffelmachine

Landkracht Agri gelooft het meest in de laatste optie en importeert hiervoor een nieuwe machine uit Hongarije. Deze roterende schoffelmachine heeft 2 ketsplaten per maisrij voor het verdelen van het zaad. Twee niet-extern aangedreven roterende schoffelbladen per rij (één draait linksom, de ander rechtsom) schoffelen al draaiend en werken tegelijk het graszaad in de grond. De roterende werking zou voorkomen dat de machine stroopt. Hier werkt de schoffel tot 10 centimeter van de rij aan weerszijden, maar dat is vrij instelbaar. De staande schijf ernaast is bedoeld om opspattende grond tegen te houden bij een hoge rijsnelheid.



Tot de mais dicht is

Volgens de importeur zou het grasmengsel zich pas echt ontwikkelen als de mais afrijpt. Na het schoffelen en zaaien komt het gras eerst op totdat maisbladeren het zonlicht blokkeren. Pas bij het afrijpen van de mais neemt het bladerdek af en ontwikkelt het gras zich verder. Dat gras moet stikstof aan zich binden zodat dit niet uitspoelt na de maisteelt.

Grasmat bij het oogstmoment

Bij het oogstmoment zou er een grasmat zijn ontstaan. Het zou ook praktische voordelen opleveren: draagkracht en het grasmengsel onttrekt vocht. Vanwege de eenmalige mechanische onkruidbestrijding zou een besparing op bestrijdingsmiddelen mogelijk zijn. Let op: spuiten blijft nodig.



€ 75 per hectare

