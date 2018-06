Nieuwe eenvoudige luxe bij Kubota

Met de zogenoemde M-GX IV-serie introduceert Kubota de vierde generatie van deze typische boerentrekker-serie.

De serie omvat vijf modellen met motorvermogens van 95 tot 135 pk. Het zijn typisch boerentrekkers omdat ze sober uitgevoerd zijn en standaard zaken ontberen, zoals elektronisch bediende hydrauliekventielen en mooie touchscreenterminals. Ook hebben ze geen cvt-transmissie. Deze nieuwe serie van het Japanse merk Kubota geniet wel een elektronische hef en een praktische 8-traps-powershift. Die laatste is een Kubota-eigen ontwikkeling en typerend voor de Kubota-trekkers in deze klasse.

Vijf modellen van 95 tot 135 pk omvat de nieuwe Kubota M-GX serie van de vierde generatie. - Foto's: Kubota

Typisch Kubota: BiSpeed-vooras

Wat nog meer typisch Kubota is, is de zogenoemde BiSpeed-vooras waarmee de trekker zichzelf met ingeschakelde voorwielaandrijving als het ware door de bocht trekt. De trekker heeft daardoor een korte draaicirkel en is enorm wendbaar. Vanaf het type M125 GX is een geveerde vooras overigens standaard. Bij de kleinste modellen is er een keuze tussen een geveerde en ongeveerde vooras.

Design aangepakt

Ook pakte Kubota het design aan van deze nieuwkomer, dat nu veel meer lijkt op het design van de grote M-serie. Optioneel is er veel mogelijk, zoals de Isobus-touchscreen-terminals met functies zoals Geo-control (sectieschakeling op kopakkers), stuurautomatiek en een hydrauliekpomp met een capaciteit tot 143 liter per minuut.

De nieuwe boerenserie heeft het uiterlijk gekregen van de grotere M7-serie, maar nog steeds de BiSpeed-vooras en de grote 6,1 liter viercilinder voor de grootste modellen.

Levering in het derde kwartaal 2018

De hele serie bestaat uit vijf typen ((M95GX-IV, M105GX-IV, M115GX-IV, M125GX-IV en M135GX-IV) van 70 kW (95 pk) tot 99 kW (135 pk). Richtprijzen zijn nog niet bekend. De levering start in het derde kwartaal van 2018, de officiële Nederlandse introductie is op de AgroTechniek Holland in Biddinghuizen.