Lindner rijdt autonoom door boomgaard

Linder kan nu ook autonoom rijden tussen rijen in boomgaarden via laserbesturing.

Lindner experimenteert samen met ZF al langer met autonome besturing via camera’s in het open veld. Een voorbeeld daarvan was te zien op de Agritechnica eind vorig jaar. De nieuwe techniek heet TracLink Pilot laser. Deze is ontwikkeld samen met het Oostenrijkse bedrijf PAS (Peschak Autonome Systeme). Er wordt wederom geen gps gebruikt, maar alleen een laser die de trekker geleidt tussen de boomrijen.